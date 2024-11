Calcio, Ranieri nuovo allenatore della Roma attesa ufficialità

Roma, 13 nov. (askanews) – Manca solo l’ufficialità ma Claudio Ranieri è il nuovo allenatore dell’As Roma. Trovato l’accordo con il tecnico che guidò i giallorossi già dal 2009 al 2011 e poi di nuovo nel 2019. Un esito che pareva vicino da ieri sera, quando il presidente Dan Friedkin era volato a Londra per incontrare l’allenatore classe 1951. Domenica dopo l’ennesima sconfitta, in casa col Bologna, la società aveva esonerato dall’incarico il tecnico Ivan Juric. Per Ranieri si parla di accordo di un anno e poi di un ruolo dirigenziale.