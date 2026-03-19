Calcio, Ranking Uefa, Italia quinta: addio 5ª in Champions

Roma, 19 mar. (askanews) – Il ranking Uefa stagionale certifica il crollo dell’Italia, scivolata al quinto posto alle spalle del Portogallo e ormai vicina a dire addio al quinto slot nella prossima UEFA Champions League. Decisivi i risultati degli ottavi tra Champions ed Europa League, con l’eliminazione dell’Atalanta e i successi delle portoghesi Sporting e Braga, che hanno permesso il sorpasso.

La Serie A paga un bilancio negativo nelle competizioni europee e vede allontanarsi in modo quasi definitivo il secondo posto stagionale, quello che garantisce una squadra in più nella massima competizione. La Spagna è ormai irraggiungibile e la matematica esclusione potrebbe arrivare già al termine delle gare di ritorno di Europa League e Conference.

Resta qualche flebile speranza legata al cammino nelle coppe minori: l’Italia avrà almeno una squadra nei quarti di UEFA Europa League tra Roma e Bologna, con la Fiorentina ancora in corsa in Conference. Ma lo scenario necessario per ribaltare la classifica appare altamente improbabile: servirebbero successi italiani nelle competizioni e contemporanei passi falsi delle rivali, soprattutto della Spagna.

Il sorpasso del Portogallo complica ulteriormente il quadro e rende sempre più concreta la prospettiva di quattro sole squadre italiane nella prossima Champions.