Calcio: risarcimento di 201 mln dlr a Fifa per vicenda scandali corruzione

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sbloccato 201 milioni di dollari alla Fifa Foundation come risarcimento per le perdite subite da Fifa, Concacaf e Conmebol considerate come parti lese nel caso di corruzione scoppiato nel 2015. Il denaro è stato sequestrato dai conti bancari di ex funzionari coinvolti. I fondi andranno a un nuovo Fondo della Fondazione Fifa per finanziare progetti legati al calcio con un impatto positivo sulla comunità in tutto il mondo.