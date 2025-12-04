Calcio, risentimento muscolare per Lobotka: salta Napoli-Juve

Roma, 4 dic. (askanews) – Altro infortunio in casa Napoli: si ferma Lobotka. Risentimento muscolare alla gamba sinistra che lo costringerà a saltare la sfida contro la Juve. Nel VIDEO, Francesco Modugno fa il punto sulle condizioni del centrocampista che si è infortunato durante il riscaldamento pre Napoli-Cagliari di Coppa Italia, gara a cui non ha preso parte. L’obiettivo del calciatore è quello di ritornare disponibile per la sfida di Supercoppa contro il Milan, in programma il prossimo 18 dicembre.