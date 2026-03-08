Calcio, risultati di A: Verona accorcia sulla salvezza

Roma, 8 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 28esima giornata dopo Bologna-Verona 1-2, Fiorentina-Parma 0-0
28^ GIORNATA Napoli-Torino 2-1, Cagliari-Como 1-2, Atalanta-Udinese 2-2, Juventus-Pisa 4-0, Lecce-Cremonese 2-1, Bologna-Verona 1-2, Fiorentina-Parma 0-0, 18.00 Genoa-Roma, 20.45 Milan-Inter, lunedì 9 marzo 20.45 Lazio-Sassuolo.
Classifica: Inter 67, Milan 57, Napoli 56, Roma, Como 51, JUventus 50, Atalanta 46, Bologna 39, Sassuolo 38, Udinese 36, Lazio, Parma 34, Cagliari, Torino 30, Genoa, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 15.
29^ GIORNATA venerdì 13 marzo 20.45 Torino – Parma, sabato 14 marzo 15.00 Inter – Atalanta, 18.00 Napoli – Lecce, 20.45 Udinese – Juventus domenica 15 marzo 12.30 Verona – Genoa, 15.00 Pisa – Cagliari, 15.00 Sassuolo – Bologna, 18.00 Como – Roma, 20.45 Lazio – Milan lunedì 16 marzo 20.45 Cremonese – Fiorentina.