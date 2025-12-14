Calcio, risultati serie A, Oggi Milan e Napoli in campo

Roma, 14 dic. (askanews) – L’Atalanta batte 2-1 il Cagliari grazie alla doppietta di Scamacca inframezzata dal momentaneo pareggio di Gaetano. La Dea passa all’11’ con una deviazione di tacco della punta azzurra e ha poi altre 3-4 palle gol. Nella ripresa crescono i sardi che al 75′ pareggiano con Gaetano. Sei minuti dopo la doppietta di Scamacca. Infortunio per Djimsiti. Oggi la Quindicesima giornata. Questi i risultati e la classifica di serie A:

Quindicesima giornata: Lecce-Pisa 1-0, Torino-Cremonese 1-0, Parma-Lazio 0-1, Atalanta-Cagliari 2-1, domenica 14 dicembre ore 12.30 Milan-Sassuolo, ore 15 Fiorentina-Verona, Udinese-Napoli, ore 18 Genoa-Inter, ore 20.45 Bologna-Juventus, lunedì 15 dicembre ore 20.45 Roma-Como.

Classifica: Milan, Napoli 31, Inter 30, Roma 27, Bologna 25, Como 24, Juventus 23, Lazio 22, Sassuolo, Cremonese 20, Atalanta 19, Udinese 18, Torino 17, Lecce 16, Cagliari, Genoa, Parma 14, Pisa 10, Verona 9, Fiorentina 6

Sedicesima giornata: sabato 20 dicembre ore 18 Lazio-Cremonese, ore 20.45 Juventus-Roma, domenica 21 dicembre ore 12.30 Cagliari-Pisa, ore 15 Sassuolo-Torino, ore 18 Fiorentina-Udinese, ore 20.45 Genoa-Atalanta, mercoledì 14 gennaio ore 18.30 Napoli-Parma, ore 20.45 Inter-Lecce, giovedì 15 gennaio ore 18.30 Verona-Bologna, ore 20.45 Como-Milan.