Calcio, risultati serie A: Verona-Pisa senza gol

Roma, 6 feb. (askanews) – Si chiude senza gol la gara inaugurale della 24^ giornata tra Verona e Pisa, con entrambi gli allenatori Sammarco e Hijlemark al debutto sulle rispettive panchine. Un palo a testa per le due squadre: l’Hellas rimpiange il legno colpito da Orban su punizione, nel finale è Moreo a sfiorare il gol per gli ospiti ma termina 0-0 al Bentegodi. Questi risultati e la classifica di serie A:

Ventiquattresima giornata: Verona-Pisa 0-0, sabato 7 febbraio ore 18 Genoa-Napoli, ore 20.45 Fiorentina-Torino, domenica 8 febbraio ore 12.30 Bologna-Parma, ore 15 Lecce-Udinese, ore 18 Sassuolo-Inter, ore 20.45 Juventus-Lazio, lunedì 9 febbraio ore 18.30 Atalanta-Cremonese, ore 20.45 Roma-Cagliari. 18 febbraio ore 20.45 Milan-Como.

Classifica: Inter 55, Milan 50, Napoli 46, Juventus 45, Roma 43, Como 41, Atalanta 36, Lazio, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 26, Parma, Cremonese e Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa e Verona 15.

Venticinquesima giornata (13-16 febbraio): Venerdì 13 febbraio ore 20.45 Piza-Milan, sabato 14 febbraio ore 15 Como-Fiorentina, ore 18 Lazio-Atalanta, ore 20.45 Inter-Juventus, domenica 15 febbraio ore 12.30 Udinese-Sassuolo, ore 15 Cremonese-Genoa, Parma-Verona,ore 18 Torino-Bologna, ore 20.45 Napoli-Roma, lunedì 16 febbraio ore 20.45 Cagliari-Lecce.