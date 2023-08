Calcio, Rivera compie 80 anni: Pronto ad allenare la Nazionale

Gianni Rivera compie domani 80 anni e per l’occasione si ‘candida’ a ricoprire il ruolo di ct azzurro dopo le dimissioni di Roberto Mancini: “Se mi chiamano, vado subito. Anzi, mi propongo per fare il c.t. Sono qui, sono libero. Allenavo quando andavo in campo da giocatore. Perché non farlo dalla panchina? È anche più riposante. Esperienza? Non ne ho bisogno, per vent’anni ho fatto spesso l’allenatore in campo. E poi sono nato sapendo già cosa fare”, ha risposto così il Bambino d’Oro in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ricordando quando l’allora presidente Carlo Tavecchio propose il suo nome per la panchina dell’Italia, Rivera rimarca: “Non mi hanno preso. Si sono opposti perché non ero ancora allenatore, non avevo il patentino. Ne avevo parlato anche con Costacurta, era vice commissario Figc. Sa cosa mi ha risposto? No, Rivera, non hai abbastanza esperienza. Aveva ragione, non avevo mai giocato al calcio”.