Calcio, Roberto Mancini bloccato, non può rientrare in Qatar

Roma, 12 mar. (askanews) – Roberto Mancini al momento non può rientrare in Qatar per tornare sulla panchina dell’Al-Sadd. Lo ha comunicato lo stesso club con una nota ufficiale spiegando che il tecnico italiano è bloccato in Italia a causa della situazione legata al conflitto nella regione e al conseguente blocco del traffico aereo. Mancini era rientrato nel nostro Paese a metà della scorsa settimana per motivi familiari, con l’autorizzazione della società, dopo la gara d’andata dell’AFC Champions League Elite. Tuttavia, l’aggravarsi della crisi tra Israele, Stati Uniti e Iran e le restrizioni ai voli gli impediscono al momento di tornare a Doha.

Per questo, nella partita di venerdì contro l’Umm Salal in panchina siederà il vice allenatore Sergio Alegre. Nel comunicato il club spiega che la partenza di Mancini era stata pianificata in precedenza per un problema medico familiare. “A seguito dei recenti sviluppi nella regione – si legge nella nota – Mancini è partito come previsto, ma a causa della situazione dei voli non è ancora riuscito a tornare. Sergio Alegre guiderà la squadra nella partita contro Umm Salal mentre proseguirà il coordinamento per il ritorno dell’allenatore alla prima occasione disponibile”.