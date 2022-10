Calcio, Roma-Napoli: Osimhen consola Abraham a fine partita. Il video è virale

Roma-Napoli finisce 1-0 per la squadra di Spalletti, ma finisce anche con Osimhen e Abraham seduti vicini fuori dall’Olimpico con il centravanti azzurro a consolare il suo collega. Il video che ritraggono i due è diventato virale sui social con l’attaccante giallorosso che sembrerebbe aver detto a Osimhen “hai reso triste lo spogliatoio” visto come il gol vittoria a dieci minuti dalla fine sia stato proprio del 9 di Spalletti. La Roma, intanto, oggi tornerà ad allenarsi alle 15.30, perché giovedì sarà di nuovo in campo in Europa e per continuare a sperare nel secondo posto servirà una vittoria contro l’Helsinki.