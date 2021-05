Calcio: Ronzulli (Fi), ‘a Milano folla in piazza prevedibile, da Sala nessuna precauzione’

Milano, 2 mag. (Adnkronos) – “Piazza Duomo a Milano è letteralmente invasa da tifosi che festeggiano lo scudetto vinto dall’Inter. Siamo tutti felici per loro che hanno vinto il campionato dopo 11 anni e voglio fare i complimenti all’Inter , ma si tratta di un evento annunciato e prevedibile da giorni, eppure l’unico a essere colto di sorpresa è il sindaco Sala che non ha previsto misure per contrastare gli assembramenti”. Lo afferma in una nota Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati.