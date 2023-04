Calcio, Sangiuliano: Sono un tifoso del Napoli ma non sfregiare la bellezza della città

“Sono un tifoso del Napoli, ma faccio un appello con il cuore in mano ai miei concittadini, di non sfregiare la bellezza della città, che sta recuperando un suo ruolo”. E’ l’appello lanciato dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sul rischio che in occasione della festa per lo scudetto del Napoli possano essere imbrattati i monumenti della città. “Io sarò il primo a gioire per la vittoria del Napoli – aggiunge – pero’ e’ anche un momento che va a sposarsi con il generale rilancio della città. Quindi faccio appello ai miei concittadini affinche’ preservino i monumenti”.