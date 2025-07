Calcio, Sarri malore in allenamento, ricoverato per accertamenti

Roma, 16 lug. (askanews) – Maurizio Sarri è stato ricoverato in ospedale nella mattinata di mercoledì 16 luglio. Il tecnico della Lazio, secondo quanto riportato da Repubblica, avrebbe accusato un malore dopo l’allenamento, che aveva diretto in mattinata. E ora si starebbe sottoponendo ad accertamenti.

Sarri ha diretto l’allenamento della Lazio nella mattinata di mercoledì, tutto regolare. Allenamento svolto a Formello, dove il club sta effettuando il ritiro pre-campionato. Al termine l’ex tecnico di Juventus e Napoli avrebbe avvertito un malore e velocemente è stato ricoverato presso la clinica Villa Mafalda, una struttura privata. Il tecnico, classe 1959, si sta sottoponendo ad accertamenti per capire le cause del problema. Non filtra nulla sulle sue condizioni.