Calcio, Sassuolo-Genoa 1-2: decide Ostigard al 93’

Roma, 3 nov. (askanews) – Nella settimana più complessa della sua storia, tra contestazioni, dimissioni e un futuro tutto da riscrivere, il Genoa ritrova finalmente la luce. Al Ferraris, con l’inedita coppia Criscito-Murgita in panchina, i rossoblù superano 2-1 il Sassuolo in una gara nervosa, piena di energia e di simboli.
La squadra si presenta con un 3-5-2 pragmatico, Vitinha e Colombo davanti, e un atteggiamento da “o tutto o niente”. Fin dai primi minuti c’è solo il Genoa in campo: pressing feroce, ritmo alto, grinta da battaglia. Le occasioni fioccano clamorosa la tripla chance divorata dal duo d’attacco ma il vantaggio arriva comunque al 18′. Sul corner di Gudmundsson, Muric respinge male e Malinovskyi colpisce di sinistro dal limite: 1-0, un urlo liberatorio.
Il Sassuolo prova a reagire con Pinamonti e Koné, ma senza convinzione. Colombo spreca due volte il raddoppio e il Genoa, dopo un primo tempo giocato con coraggio, va all’intervallo avanti di misura.
Nella ripresa, però, i rimpianti diventano reali: Berardi, l’uomo che non tradisce mai i neroverdi, firma il pareggio in scivolata e sigla il suo gol numero 150 con il Sassuolo. Da lì in avanti i ruoli si invertono: i liguri arretrano, Leali salva su Thorstvedt, e Criscito cambia volto alla squadra, passando al 4-4-2 e affidandosi alla freschezza di Gronbaek nel finale.
La spinta emotiva del Ferraris diventa allora decisiva. Al 92′, su calcio piazzato, il Grifone trova la zampata che vale tre punti: Ostigard svetta più in alto di tutti e insacca il 2-1 che fa esplodere la Nord. Il Var conferma, la maledizione è spezzata.