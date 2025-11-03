Calcio, Sassuolo-Genoa 1-2: decide Ostigard al 93’

Roma, 3 nov. (askanews) – Nella settimana più complessa della sua storia, tra contestazioni, dimissioni e un futuro tutto da riscrivere, il Genoa ritrova finalmente la luce. Al Ferraris, con l’inedita coppia Criscito-Murgita in panchina, i rossoblù superano 2-1 il Sassuolo in una gara nervosa, piena di energia e di simboli.

La squadra si presenta con un 3-5-2 pragmatico, Vitinha e Colombo davanti, e un atteggiamento da “o tutto o niente”. Fin dai primi minuti c’è solo il Genoa in campo: pressing feroce, ritmo alto, grinta da battaglia. Le occasioni fioccano  clamorosa la tripla chance divorata dal duo d’attacco  ma il vantaggio arriva comunque al 18′. Sul corner di Gudmundsson, Muric respinge male e Malinovskyi colpisce di sinistro dal limite: 1-0, un urlo liberatorio.

Il Sassuolo prova a reagire con Pinamonti e Koné, ma senza convinzione. Colombo spreca due volte il raddoppio e il Genoa, dopo un primo tempo giocato con coraggio, va all’intervallo avanti di misura.

Nella ripresa, però, i rimpianti diventano reali: Berardi, l’uomo che non tradisce mai i neroverdi, firma il pareggio in scivolata e sigla il suo gol numero 150 con il Sassuolo. Da lì in avanti i ruoli si invertono: i liguri arretrano, Leali salva su Thorstvedt, e Criscito cambia volto alla squadra, passando al 4-4-2 e affidandosi alla freschezza di Gronbaek nel finale.

La spinta emotiva del Ferraris diventa allora decisiva. Al 92′, su calcio piazzato, il Grifone trova la zampata che vale tre punti: Ostigard svetta più in alto di tutti e insacca il 2-1 che fa esplodere la Nord. Il Var conferma, la maledizione è spezzata.