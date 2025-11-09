Calcio, Sassuolo travolgente, Atalanta in crisi: 3-0 a Bergamo

Roma, 9 nov. (askanews) – Notte fonda per l’Atalanta, che crolla 0-3 in casa contro un Sassuolo perfetto per compattezza e cinismo. I neroverdi sbloccano il match al 29′ con Berardi su rigore  concesso per un’uscita avventata di Carnesecchi su Pinamonti  e nella ripresa dilagano: prima il raddoppio del centravanti su assist dello stesso capitano, poi il tris ancora firmato Berardi al 66′.

L’Atalanta, incapace di reagire e spesso imprecisa in costruzione, crea poco: un lampo di Lookman nel primo tempo e qualche mischia confusa nella ripresa. I fischi del pubblico di Bergamo accompagnano un’altra sconfitta pesante, la nona gara senza vittoria nelle ultime undici di campionato.

Il Sassuolo, invece, dà seguito ai progressi mostrati nelle ultime settimane e si rilancia in classifica con un successo netto e convincente. Per Juric ora la pausa arriva come una tregua, ma il suo futuro sulla panchina nerazzurra è più incerto che mai.