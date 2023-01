Calcio, scontri tra tifosi di Roma e Napoli: una mattinata di follia

È stato riaperto il tratto tra Monte S. Savino e Arezzo in direzione Firenze temporaneamente chiuso per motivi di ordine pubblico a causa di una manifestazione di alcuni tifosi avvenuta all’altezza del km 361. Lo fa sapere la Autostrade per l’Italia. Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Al momento nel tratto interessato il traffico è sbloccato e si registrano 15 chilometri di coda in direzione Firenze. Agli utenti diretti verso Firenze, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la viabilità ordinaria SS326 Raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta.

Ferito un giallorosso

E’ un tifoso romanista la persona rimasta ferita a seguito degli Scontri in A1 avvenuti nella tarda mattinata di oggi. Secondo quanto appreso da fonti di polizia, sarebbe rimasto ferito in modo lieve da un’arma da taglio. Non c’è stato per lui alcun intervento dei sanitari inviati dal 118: da quanto appreso si sarebbe recato autonomamente all’ospedale San Donato di Arezzo.

Governo, dura reazione

Questi non sono tifosi. Autostrada chiusa e viaggiatori italiani bloccati? Paghino tutti i danni di tasca loro, e mai più allo stadio”. Così su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.