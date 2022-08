Vittoria in trasferta per il Toronto nel Gruppo Est di Major League Soccer. I nordamericani si sono imposti per 2-0 sul campo del Charlotte e ora sono a -3 dal settimo posto che vuol dire play-off. A segnare, nella ripresa, i due italiani che stanno risollevando le sorti della franchigia canadese: vantaggio di Insigne al 49′, raddoppio di Bernardeschi al 66′. I due azzurri hanno realizzato anche l’assist decisivo.