Calcio, Serie A, arbitri: Marcenaro per Roma-Atalanta

Roma, 15 apr. (askanews) – Ufficializzate le designazioni arbitrali per la 33^ giornata di Serie A, con gare distribuite tra venerdì e lunedì. Spiccano le scelte per i big match, con Maurizio Mariani designato per Juventus-Bologna e Luca Zufferli chiamato a dirigere Napoli-Lazio. Roma-Atalanta sarà diretta da Matteo Marcenaro. Si parte venerdì con Sassuolo-Como affidata a Francesco Fourneau e, in serata, Inter-Cagliari sotto la direzione di Matteo Marchetti. Sabato pomeriggio Udinese-Parma con Alessandro Di Marco, mentre alle 18 spazio a Napoli-Lazio. Domenica si apre con Cremonese-Torino affidata a Michael Fabbri, seguita da Verona-Milan con Daniele Chiffi e Pisa-Genoa diretta da Gabriele Crezzini. In serata Juventus-Bologna.

Chiude il programma lunedì Lecce-Fiorentina, affidata a Fabio Maresca.

Ecco nel dettaglio:

Sassuolo-Como (venerdì 17/04, h. 18.30): Fourneau di Roma 1 Inter-Cagliari (venerdì 17/04, h. 20.45): Marchetti di Ostia Lido Udinese-Parma (sabato 18/04, h. 15.00): Di Marco di Ciampino Napoli-Lazio (sabato 18/04, h. 18.00): Zufferli di Udine Roma-Atalanta (sabato 18/04, h. 20.45): Marcenaro di Genova Cremonese-Torino (domenica, h. 12.30): Fabbri di Ravenna Verona-Milan (domenica, h. 15.00): Chiffi di Padova Pisa-Genoa (domenica, h. 18.00): Crezzini di Siena Juventus-Bologna (domenica, h. 20.45): Mariani di Aprilia Lecce-Fiorentina (lunedì 20/04, h. 20.45): Maresca di Napoli