Calcio Serie A, crescita record per gli introiti da sponsor sulle maglie

La stagione 2025/2026 della Serie A scatta sabato 23 agosto e se le gerarchie sportive sono tutte da scoprire, quelle economiche, soprattutto sul terreno delle sponsorizzazioni di maglia (la posizione più visibile e ambita a livello commerciale) sono, invece, più che consolidate. Secondo lo “Sporteconomy Jersey Sponsor Index” 2025/2026, tradizionale barometro dello stato di salute commerciale dei club di prima divisione (quest’anno taglia il traguardo della 16ma edizione), la Serie A non solo ha già superato i livelli economici dell’ultimo biennio (nel 2023/2024 raggiunge i 213 milioni di euro), ma, entro la fine della prossima stagione sportiva, potrebbero arrivare non meno di 10 nuovi contratti (per complessivi 30 milioni), arrivando così a sfondare il tetto dei 250 milioni di euro in sponsorizzazioni. Il Milan mantiene saldamente lo scettro della maglia italiana più ricca con investimenti sponsorizzativi per 40,5 milioni di euro. La Serie A si conferma solida e in crescita. Ai nastri di partenza del nuovo campionato, vale oltre 218,9 milioni di euro (+16% rispetto ad un anno fa, quando, sempre in concomitanza con la prima giornata, questo valore non superò i 184 milioni). Per la prima giornata di campionato, solo due club (la Roma e la Lazio) rischiano di scendere in campo senza un contratto di main sponsor, ma i biancocelesti sono al lavoro per individuare un partner di livello in grado di garantire una cifra stagionale compresa tra i 7 e i 10 milioni di euro. In Serie A il valore medio di investimento per marchio è di 3,89 milioni di euro (contro i 3,17 di un anno fa), con solo 16 sponsor su 56 in grado però di superare questo valore economico. I primi 5 club di questa classifica (Milan, Inter, Juventus, Fiorentina e Sassuolo) pesano per 162 milioni di euro: ovvero circa il 75% degli investimenti globali in sponsorship di maglia. Sei club poi si presentano con 4 marchi sulla maglia (il numero massimo previsto dal vigente regolamento federale in materia): si tratta di Juventus (unico top club), Udinese, Lecce, Cagliari, Torino, Parma. Il podio dei “main sponsor “di maglia: Fly Emirates/Milan (30 mln) – Betsson.sport/Inter (28 mln) – Mediacom/Fiorentina (25 milioni) Il Milan è, per il secondo anno consecutivo, al primo posto con 40,5 milioni di euro (+5 milioni rispetto ad un anno fa, sempre alla riapertura del campionato), grazie all’investimento del colosso Emirates (30 milioni di euro), a MSC crociere (5,5 milioni), nel ruolo di sponsor di manica (sleeve), e a Bitpanda (5 milioni) come retro partner. Subito dietro i vicecampioni d’Italia dell’Inter (38,5 milioni), che si confermano con Betsson.Sport, marchio internazionale di infotainment (main sponsor per 28 milioni annui). U-Power sarà il retro sponsor di maglia per 5 milioni annui. Gate.io, marchio del mondo crypto, infine, ha scelto la posizione di sponsor di manica (5 milioni). La vera sorpresa della stagione 2025/2026 è il ritorno, in terza posizione, della Juventus (37,5 milioni), ottava nella scorsa stagione, ma leader della classifica nei precedenti 14 anni. I bianconeri tornano a legarsi al marchio Jeep (investirà in questa stagione 19 milioni di euro). Il partner nipponico Cygames si conferma sul retro della divisa di gara (6,5 milioni di euro in questa stagione). Nuovi anche WhiteBit (sleeve: 5 milioni) e Visit Detroit (second partner: 7 milioni). Sesto posto infine per i campioni d’Italia del Napoli calcio, ancora alla ricerca di uno sleeve partner. Per il momento, incassano 10 milioni di euro, grazie a MSC crociere e ad acqua Sorgesana. Entra nella top ten a sorpresa il Cagliari con 5,42 milioni di euro di investimenti in sponsor (Regione Sardegna, Doppio Malto, Bet365scores e Banco di Sardegna). Tra le novità il ritorno prepotente del mondo del betting, sotto forma di infotainment, per non contravvenire alle stringenti norme del Decreto Dignità diventato operativo nell’autunno del 2019. Nella stagione in arrivo quattro marchi dell’infotainment saranno visibili sulle divise di gioco di 7 squadre di Serie A: guida il mercato Bet365scores (Pisa, Udinese, Torino e Cagliari), con ben quattro contratti; seguono Betsson.sport (Inter), AdmiralBet.news (Parma) e Betwayscores (Fiorentina), con un contratto a testa.