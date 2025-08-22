Calcio, serie A: domani il via con Sassuolo-Napoli

Roma, 22 ago. (askanews) – Ultima giornata di “riposo” per la serie A che domani ripartirà con gli anticipi della prima giornata. Ad aprire il campionato il Napoli campione d’Italia in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Questo il programma completo delle prime tre giornate e le designazioni arbitrali della prima:
Prima giornata: sabato 23 agosto ore 18.30 Genoa-Lecce: Massa di Imperia, Sassuolo-Napoli: Ayroldi di Molfetta, ore 20.45 Milan-Cremonese: Collu di Cagliari, Roma-Bologna: Zufferli di Udine; domenica 24 agosto ore 18.30 Cagliari-Fiorentina: Sozza di Seregno, Como-Lazio: Manganiello di Pinerolo, ore 20.45 Atalanta-Pisa: Arena di Torre del Greco, Juventus-Parma: Mercenaro di Genova lunedì 25 agosto ore 18.30 Udinese-Verona: Tremolada di Monza, ore 20.45 Inter-Torino: La Penna di Roma
Seconda giornata: venerdì 29 agosto ore 18.30 Cremonese-Sassuolo, ore 20.45 Lecce-Milan, sabato 30 agosto ore 18.30 Bologna-Como, Parma-Atalanta, ore 20.45 Napoli-Cagliari, ore 20.45 Pisa-Roma, domenica 31 agosto ore 18.30 Genoa-Juventus, ore 18.30 Torino-Fiorentina, ore 20.45 Inter-Udinese, Lazio-Verona
Terza giornata: sabato 13 settembre ore 15 Cagliari-Parma, ore 18 Juventus-Inter, ore 20.45 Fiorentina-Napoli, domenica 14 settembre ore 12.30 Roma-Torino, ore 15 Atalanta-Lecce, Pisa-Udinese, domenica 14 settembre ore 18 Sassuolo-Lazio, ore 20.45 Milan-Bologna lunedì 15 settembre ore 18.30 Verona-Cremonese, ore 20.45 Como-Genoa,