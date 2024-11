Calcio, serie A, Empoli e Genoa vincono i posticipi

Roma, 4 nov. (askanews) – Empoli e Genoa vincono le due partite pomeridiane, posticipo dell’undicesima giornata del campionato di serie A. Cadono Como e Parma, entrambe per 1-0.

Dopo il ko con l’Inter, l’Empoli di D’Aversa ritrova i tre punti e batte al Castellani il Como 1-0. La squadra di Fabregas incassa ancora una sconfitta al termine di una gara in cui nei primi 45′ nessuno ha avuto occasioni. Nella ripresa, parte forte l’Empoli che la sblocca con Pellegri. Il Como ci prova ma sono i padroni di casa a sfiorare il raddoppio in contropiede.

A Parma dopo otto partite senza vittorie, la squadra di Gilardino ritrova i tre punti e aggancia gli emiliani abbandonando l’ultimo posto in classifica. In avvio infortunio muscolare per Bernabé, sostituito da Haj Mohamed subito pericoloso. Mihaila sfiora il gol su punizione, ci provano Frendrup e Thorsby. Palo di Pinamonti, annullato il vantaggio di Ekhator per fuorigioco. Regolare quello decisivo di Pinamonti al 79′. Nel finale esordio in rossoblù per Balotelli (ammonito)