Roma, 6 gen. (Adnkronos) – Si chiude sull’1-1 la sfida tra Sassuolo e Genoa, per la 20/a giornata di Serie A. Genoa in vantaggio grazie all prodezza di tacco di Destro al 7′ del primo tempo e pari del Sassuolo firmato da Berardi al 10′ della ripresa. Con questo pareggio i rossoblu si portano a 12 punti, mentre gli emiliani a 25.