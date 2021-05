Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Maria Marotta entra nella storia come prima donna ad arbitrare in Serie B: è stata designata per dirigere Reggina-Frosinone, gara in programma lunedì alle 14 e valida per la 19esima e ultima giornata di ritorno del campionato. Arbitro internazionale dal 2016, Marotta fa parte della Can C ed è al debutto nella categoria superiore. Una storica prima volta per lei e per il calcio italiano.