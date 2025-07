Calcio, Simone Inzaghi: “Abbiamo scalato l’Everest”

Roma, 1 lug. (askanews) – Un Simone Inzaghi euforico si è presentato ai microfoni dopo la storica vittoria del suo Al-Hilal contro il Manchester City nel Mondiale per Club. La sua nuova squadra ha sbaragliato la corazzata di Guardiola, conquistando i quarti di finale e posizionandosi nella parte “favorevole” del tabellone, dove potrebbe addirittura giocarsi un posto in finale contro il Chelsea.

L’ex tecnico dell’Inter ha elogiato senza mezzi termini i suoi, definendo la vittoria una vera e propria impresa. “Abbiamo scalato l’Everest senza ossigeno, ce l’abbiamo fatta,” ha dichiarato Inzaghi. “Il segreto di questa vittoria sono stati i giocatori e il cuore che hanno messo in campo. Sapevamo che contro una squadra come il Manchester City avremmo dovuto fare qualcosa di straordinario. Siamo stati eccezionali in tutto: nel possesso, nella fase difensiva, nella gestione tecnica. Contro una squadra aggressiva come il City non era semplice.”

Un omaggio speciale è andato a Pep Guardiola: “Per me Guardiola è il miglior allenatore al mondo, ma stasera abbiamo fatto qualcosa di speciale. Credo che ci siamo meritati questa vittoria.”

La gioia, esplosa sul campo, si è ben presto trasferita negli spogliatoi, dove giocatori, staff e dirigenti dell’Al-Hilal hanno festeggiato il prestigioso traguardo. Il presidente Fahad Bin Nafel, visibilmente commosso, è sceso in campo per congratularsi con tutti e ha poi raggiunto la squadra negli spogliatoi, esultando con i suoi e facendo grandi promesse di ricompense.

Dai “luoghi sacri” di ogni squadra sono trapelati i primi video della festa. In uno di essi, l’intero gruppo squadra è raccolto attorno al presidente: un momento di religioso silenzio precede l’esplosione di gioia, con canti e salti dopo quella che sembra una promessa. Tra i festeggiamenti, Simone Inzaghi è apparso raggiante, intento a immortalare i momenti di giubilo con il suo telefono. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, non sorprenderebbe se il presidente, in caso di vittoria del torneo o di un arrivo in semifinale/finale, decidesse di “allargare i cordoni della borsa” con una lauta ricompensa per la squadra.