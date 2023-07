Paul Pogba sarebbe pronto a lasciare la Juventus dopo un solo anno dal suo ritorno. Il centrocampista francese nel week end è stato in Arabia Saudita per visitare le strutture sportive dell’Al Ittihad, club allenato da Nuno Espirito Santo. La società saudita avrebbe offerto al giocatore bianconero un contratto di tre anni mettendo sul tavolo un’offerta complessiva di 100 milioni. L’Al-Ittihad è il club saudita che nelle ultime settimane ha acquistato anche altri importantissimi giocatori europei come Karim Benzema e N’Golo Kanté.