Calcio, sospiro Italia: ok Tonali verso playoff

Roma, 19 mar. (askanews) – Sospiro di sollievo per Sandro Tonali e per l’Italia: gli esami hanno evidenziato soltanto un edema per il centrocampista uscito durante Barcellona-Newcastle, partita terminata 7-2. Il giocatore va quindi verso la convocazione per la semifinale dei playoff Mondiali contro l’Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo alle 20:45.

La risonanza magnetica ha escluso lesioni più gravi, confermando un quadro clinico meno preoccupante del previsto. Restano da valutare i tempi di recupero e la gestione da parte del club inglese, che potrebbe decidere se impiegarlo già nel derby contro il Sunderland o preservarlo in vista degli impegni con la Nazionale.

La notizia conferma l’ottimismo espresso dal presidente della Figc Gabriele Gravina: “Non sono preoccupato, sono molto tranquillo. Sono a stretto contatto con Gattuso, che sta facendo un lavoro da frate trappista. Sentito ieri sera, era più sereno. Sembra un allarme di livello moderato. Stamattina le analisi hanno dato abbastanza rassicurazioni”.

In caso di vittoria contro l’Irlanda del Nord, gli azzurri affronterebbero in finale una tra Galles e Bosnia-Erzegovina il 31 marzo.