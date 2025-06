Calcio, Spalletti: Acerbi non risponde a convocazione, prendo atto

Roma, 1 giu. (askanews) – “Acerbi non ha risposto alla convocazione. Questione fisica? No. Ha ripensato a quanto successo intorno a lui. Prendiamo atto e si va avanti”. Così Luciano Spalletti nella conferenza stampa che presenta i prossimi impegni validi per le qualificazioni al Mondiale 2026. Spalletti ha rivelato di aver ricevuto un messaggio dal giocatore in mattinata, comunicando la sua decisione di non partecipare, seguito da una conversazione telefonica tra i due. Il CT ha quindi sottolineato che vi sono altri calciatori altrettanto meritevoli: “Stamattina mi ha detto per messaggio che non partecipa, io gli ho risposto e ci ho parlato per telefono. Ci sono calciatori che sono meritevoli quanto lui di avere la nostra considerazione e attenzione”. L’allenatore ha ricordato il criterio con cui aveva scelto Acerbi: “Più volte ho detto di dover stare attento a quello che propone il campionato, e io l’ho convocato proprio per questo motivo, per quello che aveva fatto vedere in questo periodo”. Parlando poi delle prestazioni dell’Inter, Spalletti ha espresso apprezzamento per il percorso della squadra nerazzurra durante la stagione: “L’Inter dal mio punto di vista ha fatto un campionato straordinario, ha lottato fino all’ultima partita per lo scudetto, è arrivata in fondo a tutte le competizioni, poi ha dovuto soccombere con squadre fortissime come Milan, Napoli e Paris Saint Germain. Ha fatto degli extra difficili da portare avanti”.