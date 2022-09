Calcio, Spalletti alla vigilia di Napoli-Milan: Sfida con i detentori dello scudetto per crescere ancora

“Sarà una bella partita per il calcio italiano e internazionale. Le due squadre si assomigliano ma il Milan ha ulteriore forza dallo scudetto vinto e l’aver ricominciato bene conferma le potenzialità. Noi dobbiamo andare più forti se vogliamo agguantarli ma loro partono davanti nelle valutazioni”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della sfida contro il Milan. “Ho guardato il Milan – spiega Spalletti – e trovo cose che mi piacciono e vorrei fare capire a miei calciatori. Pioli è stato molto bravo a tenere l’ambiente tutto unito lo scorso anno, nonostante momenti di difficoltà superati con dettagli e gestioni. Quest’anno sono ancora più forti dall’esperienza della vittoria, hanno gestito bene la crescita dal ringiovanimento della rosa lo scorso anno, noi dobbiamo essere bravi a crescere più velocemente di loro”.

Non sarà della partita Osimhen che è infortunato. E allora il Napoli sarà costretto ad affidarsi ad uno tra Raspadori e Simeone. Sono giocatori “diversi”, dice il mister. “Uno dà più profondità, Simeone sa buttarsi fisicamente dietro la linea difensiva. Ne abbiamo scelti due differenti per ‘acchiappare’ entrambe le possibilità. Simeone – ha aggiunto – è fisico, Raspadori sgusciante. Ma nel settore penso davanti anche a Kvaratskhelia. Giocatori che ci fanno capire cosa succederebbe se fossimo dipendenti da Osimhen e basta. Se dipendi da un calciatore e poi non ce l’hai come fai? Invece ci sono gli altri per avere risultati continui, perché usando gli altri fai un’interpretazione corretta dal gruppo per una stagione difficile e lunga. Anche Lozano è recuperato”.

“Noi per fare gol – ha detto Spalletti – dobbiamo portare calciatori davanti e sappiamo che così apriamo spazi. I momenti di perdita di palla diventano fondamentali per entrambe le squadre. Il Milan quando riconquista pallone non ama pensare con la palla sui piedi, se ci sono spazi li attaccano subito. Questo Napoli è però costruito con giocatori tecnici, che possano essere gruppo di chi gioca compatto, con la stessa idea condivisa da tutti. Anche in questo ci assomigliamo col Milan e quindi tentiamo di prendere il meglio dai nostri calciatori. Alcune cose le abbiamo mostrate ma dobbiamo ancora crescere”.

Ultime parole di Spalletti sui rigoristi dopo il doppio errore di Zielinski a Glasgow: “I rigoristi sono Politano e poi Elmas ma tutto resta aperto su chi batte al momento. Ne abbiamo di rigoristi. A Piotr è accaduto di sbagliare, ma ricordo che il primo lo aveva tirato bene ed è stato molto bravo il portiere del Glasgow”.