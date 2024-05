Calcio, Spalletti: convocazioni fatte all’80%

Roma, 14 mag. (askanews) – “Sono stato molto fortunato a fare questo lavoro e sono stato quasi sempre felice, vittoria e sconfitta sono dritto e rovescio di un’unica medaglia, ci vuole equilibrio. Non vedo l’ora di condividere con gli italiani le passioni che si vivranno all’Europeo”. Parola di Luciano Spalletti intervenuto alla nascita di Vivo Azzurro TV, piattaforma digitale della Federazione. “Il nostro obiettivo – dice – è tornare e trovare la gente che ci dica: “siamo orgogliosi di voi”, per me è fondamentale. C’è bisogno di appartenenza e italianità, dobbiamo far capire a chi sta a casa che lo sappiamo e essere all’altezza. La maglia azzurra non si veste per quelle due ore in cui si va in campo ma tutti i giorni per tutto il giorno. Nessuno deve avere la sensazione di avere davanti dei bambini viziati, ma professionisti serissimi”. E sulle convocazioni: “Sono fatte per l’80%, poi c’è un 20 aperto a chi vuole dimostrare di volerci stare dentro, di sicuro la maglia azzurra non è un giochino personale”. Infine sul nuovo canale OTT: “Questo canale ci potrà dare notizie utili anche su quanto accadeva negli altri spogliatoi, ci dice che c’è dell’altro ed è davvero importante”.