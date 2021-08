Napoli, 21 ago. – (Adnkronos) – “Ho la rosa qui davanti a me, non mi manca niente per giocare la partita di domani e quelle successive, è chiaro che se si va a guardare forse per il futuro se capita di andare a completare lo faremo, ma i giocatori devono sapere che non ci manca niente per il nostro percorso e che essere noi è bellissimo. Si parte forti”. L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti si esprime così sul mercato del club partenopeo.