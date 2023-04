“Osimhen a Lecce? No, non ci sono possibilità di vederlo in campo. Dal punto di vista della programmazione lavoriamo per la Champions ma bisogna aspettare lo sviluppo della settimana”. Così il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia del match di Lecce e in merito alle condizioni del centravanti azzurro. “Qualcosa cambierà nella formazione. Raspadori? Ha giocato nel finale con il Milan, è pienamente recuperato”.