Calcio, Spalletti: Se al Maradona rivedo la protesta del tifo, me ne vado

“Quel che ho visto al Maradona contro il Milan non lo riuscirò mai a capire: se succede al ritorno, vado via dalla panchina e me ne torno a casa”. Luciano Spalletti non digerisce quel che è accaduto in campionato contro i rossoneri, con la protesta del tifo e “un tutti contro tutti che non riuscirò mai a capire e mi porterò dietro sempre, perché è inspiegabile. Non si vince da 33 anni eppure quel che ho visto nel nostro stadio non lo comprendo. I miei giocatori sono sensibili e non sono stati aiutati da questo”. Spalletti il riferimento lo fa anche al clima respirato a San Siro: “Giocare una partita in un clima come quello di stasera rende ulteriormente merito ai miei giocatori, che hanno avuto la reazione corretta e sono entrati in campo con il piglio della squadra tosta”.