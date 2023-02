Calcio, Spezia-Napoli: ecco le formazioni. Dal 1° minuto Lozano e Shomurodov

Diramate le formazioni ufficiali della sfida tra Spezia e Napoli, in programma allo stadio Picco di La Spezia e e valida per la 21/ma giornata di serie A. Il tecnico dei partenopei, Luciano Spalletti, manda in campo la sua miglior formazione con centrocampo Lobotka in regia e ai suoi lati Anguissa e Zielinski. In avanti spazio al tridente formato da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Nello Spezia in mezzo Bourabia, Esposito e Agudelo mentre in attacco spazio all’inedita coppia Verde-Shomurodov. Per l’uzbeko arrivato dalla Roma debutto dunque da 1′ a causa della squalifica di Gyasi e dell’assenza per infortunio di Nzola.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Caldara, Nikolaou; Amian, Bourabia, Esposito, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov. A disposizione: Marchetti, Zovko, Holm, Sala, Beck, Krollis, Ferrer, Maldini, Wisniewski, Cipot. All. Gotti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Gollini, Demme, Juan Jesus, Elmas, Olivera, Simeone, Bereszynski, Politano, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Gaetano, Raspadori, Ndombele. A