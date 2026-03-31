Calcio, Spinazzola in lacrime: “Ancora non ci credo”

Roma, 31 mar. (askanews) – “Ancora non ci credo che siamo usciti in questo modo, dopo una partita in 10. Con i denti l’abbiamo portata ai rigori, potevamo fare 3/4 gol e veramente è un grande dispiacere per tutti. I bambini italiani vedranno un altro Mondiale senza Italia. Dispiace vedere i giovani piangere, spero che ne avranno tanti in futuro” così Leonardo Spinazzola ai microfoni della Rai dopo la sconfitta dell’Italia in Bosnia Erzegovina. Un paio di episodi non giudicati bene: “Sapevamo che in 10 sarebbe stato difficile, ma abbiamo avuto 3/4 occasioni. Inutile parlare, dispiacere veramente enorme”. Per alcuni di voi era l’ultima opportunità: “Per me sicuramente, dispiace per tutta l’Italia”.