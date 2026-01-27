Calcio, stop Barella: non parte per Dortmund

Roma, 27 gen. (askanews) – Brutte notizie in casa Inter alla vigilia dell’ultima gara della League Phase di Champions League. Nicolò Barella non partirà per Dortmund a causa di un affaticamento muscolare emerso nelle ultime ore.
Il centrocampista sardo va ad aggiungersi alla lista degli indisponibili per la sfida contro il Borussia Dortmund, che comprende anche Denzel Dumfries e Hakan Çalhanoglu, ancora alle prese con i rispettivi infortuni.
L’Inter si presenta in Germania per l’ultima giornata della League Phase con un obiettivo chiaro: vincere per continuare a sperare nell’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League. Un traguardo che passa anche da risultati favorevoli sugli altri campi, ma che richiede prima di tutto una prestazione convincente al Signal Iduna Park.
Senza Barella, Chivu dovrà affidarsi alle alternative a centrocampo per mantenere equilibrio e intensità contro un Dortmund che, davanti al proprio pubblico, proverà a portarsi a casa i tre punti.