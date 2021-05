Calcio: Stramaccioni, ‘binomio Conte-Marotta timbro d’autore su scudetto’

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Il binomio Conte-Marotta è un timbro d’autore, perchè Conte è un allenatore particolare che ha bisogno che si creda in lui. L’Inter ha avuto momenti di grande difficoltà con l’eliminazione prima dalla Champions e poi dall’Europa League e il punto più basso toccato nella serata dello Stadium dove è stata eliminata anche dalla Coppa Italia. In quel momento si è visto quanto la società e il gruppo proteggesse il lavoro dell’allenatore, perchè lì si poteva anche sbandare. Ma la bravura di uno dei condottieri italiani migliori come Conte, insieme alla solidità della società e a un direttore come Marotta che conosceva molto bene il tecnico, insieme al lavoro anche di Ausilio, hanno fatto la differenza”. Lo ha detto l’ex tecnico dell’Inter, Andrea Stramaccioni all’Adnkronos, sul 19esimo scudetto conquistato dai nerazzurri.