Calcio, su Le Monde una pagina dedicata a De Laurentiis e al Napoli

Le Monde dedica oggi un’intera pagina a De Laurentiis e all’imminente scudetto del Napoli con il titolo “A Napoli, De Laurentiis al traguardo”. “Proprietario del club della città dal 2004, questo romano, produttore cinematografico, non è molto apprezzato dai tifosi. Ma è proprio lui che regalerà loro il primo titolo di campioni d’Italia dopo l’era Maradona nel 1990”. Nel lungo articolo si ripercorre l’avvento di De Laurentiis a Napoli e il difficile rapporto con i tifosi, la crescita costante dei risultati sportivi e lo straordinario campionato di quest’anno. Le Monde riporta un giudizio dello scrittore Maurizio De Giovanni: “l’estate scorsa, i tifosi hanno visto andar via i loro giocatori preferiti e arrivare degli sconosciuti, fra cui questo sudcoreano, Kim Min-jae…ma voi mettete insieme 10 geni, con Einstein in mezzo, e non sarebbero stati capaci di prevedere una stagione così”.