Calcio, svaligiata la casa di Douglas Luiz a Torino

Roma, 20 ott. (askanews) – Post partita traumatico per Douglas Luiz, al termine di Juve-Lazio. Al ritorno a casa, subito dopo essersi fermato a cena fuori dopo il match, il centrocampista ha trovato la propria casa in collina a Torino a soqquadro. Il furto nell’abitazione si è consumato in serata: i ladri hanno portato via 11 orologi dal valore di circa 500 mila euro e alcune collane in brillanti della compagna, Alisha Lehmann, anche lei fuori casa perché impegnata nel ritiro della Juventus Women che oggi affronterà l’Inter a Milano a ora di pranzo. L’allarme è scattato in piena notte, attorno all’una e mezza: sul posto, come scrive l’edizione online della Gazzetta, sono intervenute le volanti della Polizia e anche la Scientifica per fare i rilevamenti su alcune tracce.