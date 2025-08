Calcio, svolta arbitri, annunceranno le decisioni Var

Roma, 5 ago. (askanews) – Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, ha annunciato una svolta epocale per la prossima stagione calcistica: l’announcement in campo. Questa novità, sperimentata con successo nelle ultime partite di Coppa Italia, prevede che l’arbitro possa spiegare direttamente allo stadio e in TV la decisione presa dopo aver consultato il VAR. Rocchi ha definito questa iniziativa “un passo avanti importante nella comunicazione, che già da anni curiamo con trasparenza”.

Una decisione che segna un punto di svolta nel rapporto tra arbitri, pubblico e calciatori. La possibilità di fornire spiegazioni in tempo reale, davanti a tutti, mira a rafforzare la chiarezza e la comprensione delle scelte arbitrali. Il team arbitrale si sta preparando intensamente, concentrandosi soprattutto sulla comunicazione per uniformare linguaggio e contenuti. Rocchi ha sottolineato che, sebbene non ci sia un tempo massimo per gli annunci, la qualità della comunicazione sarà la priorità assoluta.

Il designatore ha ribadito l’apertura al dialogo, ma ha anche lanciato un avvertimento chiaro: “Noi siamo aperti al dialogo, ma non agli attacchi”. In caso di comportamenti aggressivi, soprattutto a inizio stagione, verranno presi provvedimenti severi per dare un segnale forte. “Abbiamo recuperato un’ottima cooperazione con i capitani e ci aspettiamo collaborazione anche da club e calciatori. Il confronto va bene, ma deve essere rispettoso”, ha dichiarato Rocchi.

Il designatore ha ammesso che in passato il team arbitrale ha comunicato troppo poco, cercando a volte di “proteggere il gruppo anziché mostrare cosa realmente accadeva”. Tuttavia, ha sottolineato come la trasparenza, come dimostrato anche dal format televisivo Open Var, aiuti a far comprendere il lavoro degli arbitri. Per questo motivo, la stagione che verrà sarà all’insegna di una maggiore apertura e chiarezza.