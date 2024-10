Roma, 27 ott. (askanews) – Bella gara all’U-Power Stadium di Monza. Il Venezia va due volte in vantaggio ma si fa recuperare in entrambe le occasioni dal Monza. Parte forte la squadra di Di Francesco che trova la rete del vantaggio con Ellertsson servito da Oristanio. Il Monza reagisce e trova l’1-1 con Kyriakopoulos. Prima del break Svoboda fa 2-1 di testa ma Djuric risponde immediatamente con la rete del 2-2. Nella ripresa poche chance e tanto agonismo. Espulso Bondo. Un punto per parte.