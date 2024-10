Calcio, tentata rapina a Juan Jesus a Napoli: lo sfogo social

Roma, 9 ott. (askanews) – Notte di paura e un duro sfogo social per il difensore brasiliano del Napoli Juan Jesus. Alcuni malviventi hanno tentato di rubare l’auto, un Suv, al 33enne difensore brasiliano del Napoli, una vita (sportiva) in Italia con le maglie di Inter e Roma. Juan Jesus ha denunciato tutto su instagram: ha pubblicato una prima storia alle 5.34 in cui ha mostrato le condizioni del suo Range Rover. Un vetro in frantumi e gli interni tutti rovinati. «Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta – ha scritto – Nell’arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag (geolocalizzatore). Solo sapere che questi delinquenti sappiano dove vivo, non mi porta serenità. Purtroppo in una città così bella, non mi sentirò mai più al sicuro. So quanto i beni materiali siano secondari, ma sapere che un estraneo abbia violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo». Un vero e proprio j’accuse dettato dalla rabbia e dalla frustrazione a causa del tentato furto.

Qualcosa di molto simile è accaduto poco tempo fa a David Neres. Il calciatore brasiliano del Napoli ha subito una rapina, mentre era nel van che lo conduceva in albergo assieme alla fidanzata, dopo Napoli-Parma, dello scorso 31 agosto. Gli è stato sottratto un orologio dal valore di 100mila euro.