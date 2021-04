Calcio: tifosi caricano Roma, ‘Fate in modo che Solskjaer si ricordi di noi’

Roma, 27 apr. – (Adnkronos) – I tifosi della Roma caricano la squadra in vista del match di giovedì sera a Old Trafford contro il Manchester United, valido per la semifinale d’andata di Europa League. Fuori dal centro sportivo di Trigoria sono stati affissi dei manifesti con l’immagine del tecnico dei red devils, Ole Gunnar Solskjaer e sotto la scritta ‘Fate in modo che si ricordi di noi!’. La frase fa riferimento ad alcune dichiarazioni pronunciate dall’allenatore norvegese sulla Roma. “Non li conosco e non li ho visti giocare”.