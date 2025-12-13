Calcio, Torino-Cremonese 1-0: decide Vlasic

Roma, 13 dic. (askanews) – Il Torino ritrova la vittoria in Serie A dopo quasi due mesi, superando 1-0 la Cremonese davanti al proprio pubblico. Decide la sfida il sinistro al volo di Nikola Vlasic al 27′, su assist di Duvan Zapata. Un successo che permette ai granata di Baroni di tornare a sorridere: i punti in classifica sono ora 17, tre in meno della squadra di Nicola.

La partita si apre con una chance per Adams, che conclude trovando la risposta di Audero. Al 27′ arriva l’episodio decisivo: Zapata lavora spalle alla porta e serve Vlasic, che colpisce al volo di sinistro e sorprende Audero sul primo palo. La Cremonese prova a reagire subito con Bonazzoli, ma Paleari è attento e respinge la rovesciata dell’attaccante grigiorosso.

Nella ripresa il Torino sfiora il raddoppio con Ismajli, fermato dal portiere, mentre Nicola prova a cambiare l’inerzia inserendo Zerbin e poi l’ex Sanabria al 64′. Adams tenta ancora di chiudere i conti con un destro a giro, ma Audero salva. Nel finale Moumbagna spreca da pochi passi, mentre al 99′ un tocco di mano in area di Simeone fa protestare la Cremonese: il Var controlla ma Marinelli non viene richiamato al monitor.

Finisce 1-0: per il Torino è la prima vittoria dal 26 ottobre, quando arrivò il 2-1 sul Genoa. Un risultato che allenta la tensione dopo settimane difficili, mentre la Cremonese resta a quota 20 e manca l’occasione di un aggancio importante in classifica.