Calcio, Tottenham: via Tudor, pressing su De Zerbi

Roma, 30 mar. (askanews) – Il Tottenham volta pagina: ufficiale l’addio a Igor Tudor dopo appena sette partite e club londinese già alla ricerca del terzo allenatore stagionale per evitare la retrocessione. Gli Spurs sono infatti quartultimi in classifica, con un solo punto nelle ultime cinque gare e appena una lunghezza di vantaggio sulla zona calda.

Il primo obiettivo resta Roberto De Zerbi, individuato da tempo come guida per il futuro. Dopo la fine dell’esperienza al Marsiglia a febbraio, il tecnico italiano avrebbe preferito ripartire dalla prossima estate, ma il Tottenham sta cercando di convincerlo ad accettare subito l’incarico. Sul tavolo ci sarebbe un contratto quinquennale da circa 12 milioni di sterline a stagione, cifra che lo renderebbe il secondo allenatore più pagato in Inghilterra.

La dirigenza vede in De Zerbi il profilo ideale per avviare un progetto tecnico di lungo periodo, senza attendere luglio. L’ex Sassuolo riflette ma non chiude alla possibilità di anticipare il ritorno in panchina.

Nel frattempo, il club valuta anche possibili alternative in caso di risposta negativa: tra i nomi circolati ci sono Adi Hutter, Sean Dyche e Ryan Mason. Più suggestiva l’ipotesi rilanciata dalla stampa inglese su Glenn Hoddle, già alla guida degli Spurs nei primi anni Duemila.