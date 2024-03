Speriamo possa continuare fino alla fine, poi tireremo le somme

Roma, 18 mar. (askanews) – “Per me è un onore, per quello che ho fatto per questa società, per questa maglia, per questi tifosi. Era il mio sogno e l’ho sempre portato a termine. La Roma sta facendo molto bene, speriamo possa continuare così fino alla fine e poi tireremo le somme” : lo ha detto Francesco Totti, a margine della presentazione del progetto Betsson Sport, parlando del futuro della Roma.