Calcio, Udinese-Inter 0-1, decide Lautaro Martinez

Roma, 17 gen. (askanews) – L’Inter passa a Udine e porta a casa tre punti pesanti grazie al gol di Lautaro Martinez nel primo tempo. Al Bluenergy Stadium finisce 0-1: dominio nerazzurro nella prima frazione, ripresa più complicata con l’Udinese che cresce ma senza riuscire a trovare il pari.

La squadra di Chivu parte forte e costruisce diverse occasioni: Dimarco e Akanji sfiorano il vantaggio, poi al 15′ arriva l’episodio decisivo. Pio Esposito illumina con un tocco di prima, Lautaro salta l’uomo, protegge palla e con un preciso destro all’angolino batte Okoye. L’Inter continua a spingere e chiude il primo tempo in controllo.

Nella ripresa l’Udinese alza il baricentro e prova a rientrare in partita. Sommer è attento sulla conclusione di Piotrowski, mentre Okoye tiene in piedi i friulani sul mancino di Mkhitaryan. Al 61′ il gol di Dimarco viene annullato per fuorigioco di Pio Esposito. Al 70′ scoppia la polemica per il fallo di Carlos Augusto su Davis al limite: solo giallo, con i padroni di casa che chiedono il rosso.

Nel finale l’Inter si copre con i cambi, soffre ma regge: decisiva una chiusura di Akanji su Davis. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio di Di Bello. L’Inter vince di misura, l’Udinese esce a testa alta ma senza punti.