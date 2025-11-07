Calcio, Ufficiale, Vanoli nuovo allentore della Fiorentina

Roma, 7 nov. (askanews) – E’ iniziata l’era di Paolo Vanoli alla Fiorentina. È infatti ufficiale la firma dell’allenatore con i viola. L’annuncio è arrivato sul sito della Fiorentina. L’intesa era stata trovata dopo la sconfitta per 2-1 col Mainz in Conference League. E sempre nella serata di ieri, Vanoli aveva firmato la risoluzione del contratto col Torino che aveva guidato nella scorsa stagione. Un passato da calciatore a Firenze tra il 2000 e il 2002 per il nuovo allenatore, che aveva festeggiato anche una Coppa Italia (2001) e che nella mattinata di oggi (venerdì 7 novembre) ha raggiunto il Viola Park dove nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento con la squadra.

Il comunicato della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi”.