Calcio: Ulivieri (Aiac), ‘stadi ancora aperti ottima notizia’

Roma, 23 dic. – (Adnkronos) – “Per il mondo del calcio è di sicuro un’ottima notizia che gli stadi restino aperti con la capienza al 75% e mi auguro che venga seguito da tutti l’obbligo di usare le mascherina Ffp2: spero prevalga la responsabilità”. Il presidente dell’Assoallenatori (Aiac) Renzo Ulivieri si esprime così all’Adnkronos in merito alla misura contenuta nella bozza del decreto del governo per reagire all’impennata di contagi che tiene aperti gli stadi con il 75% della capienza ma inserendo l’obbligo di mascherine Ffp2 anche all’aperto e anche in zona bianca. “Io mi fido della scienza e sono d’accordo con tutte le decisioni prese e sulle quali la politica, a mio avviso, non dovrebbe mettere bocca -aggiunge Ulivieri-. Da questo momento complicato se ne esce seguendo le indicazioni dei medici”.