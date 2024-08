Roma, 30 ago. (askanews) – Prosegue il momento positivo per il nuovo Torino di Paolo Vanoli, ex di turno. Dopo il pari di San Siro contro il Milan e la vittoria contro l’Atalanta, arriva il successo anche contro il Venezia in trasferta. Di Coco all’86’ la rete che regala i tre punti ai granata adesso a quota 7 punti in classifica. Resta invece a quota 1 la squadra di Di Francesco alla seconda sconfitta in tre giornate dopo quella all’Olimpico contro la Lazio nella prima giornata