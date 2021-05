Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Una promozione meritata e conquistata sul campo”. Lo ha detto Giampiero Ventura, ex allenatore della Salernitana, all’Adnkronos, in merito alla promozione in Serie A di qeust’ultima, conquistata oggi con la vittoria per 0 a 3 sul campo del Pescara. “Faccio i miei complimenti a Castori – ha proseguito Ventura – e ci tengo a esprimere tutta la mia gioia per Fabiani e tutta la città di Salerno, perché so quanto conta questa promozione. Una giornata da ricordare”.